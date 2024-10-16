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Нацгвардійці показали, як дрони допомагають їм нищити окупантів у Вовчанську

Події 11:54   16.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нацгвардійці показали, як дрони допомагають їм нищити окупантів у Вовчанську Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Виявив позиції РФ у Вовчанську один із батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України. 

Групою аеророзвідки одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади НГУ у місті Вовчанськ на Харківщині була виявлена позиція російських загарбників, яку вони облаштували у розбитій будівлі. Було прийнято рішення щодо нанесення вогневого ураження. Координати позиції були передані групі ударних дронів“, – повідомили нацгвардійці.

Відео: 5-а Слобожанська бригада Нацгвардії України

Внаслідок двох ударів дронами позицію окупантів знищили, двоє військових армії РФ загинули, написали у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Читайте також: 402 рази на добу обстріляли наші позиції військові РФ – ОТУВ «Харків»

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виявив позиції РФ у Вовчанську один із батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України. ".