Нацгвардійці показали, як дрони допомагають їм нищити окупантів у Вовчанську
Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Виявив позиції РФ у Вовчанську один із батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України.
“Групою аеророзвідки одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади НГУ у місті Вовчанськ на Харківщині була виявлена позиція російських загарбників, яку вони облаштували у розбитій будівлі. Було прийнято рішення щодо нанесення вогневого ураження. Координати позиції були передані групі ударних дронів“, – повідомили нацгвардійці.
Відео: 5-а Слобожанська бригада Нацгвардії України
Внаслідок двох ударів дронами позицію окупантів знищили, двоє військових армії РФ загинули, написали у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, нацгвардейцы, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 11:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виявив позиції РФ у Вовчанську один із батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України. ".