Нацгвардійці показали, як дрони допомагають їм нищити окупантів у Вовчанську

Виявив позиції РФ у Вовчанську один із батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України.

“Групою аеророзвідки одного з батальйонів 5 Слобожанської бригади НГУ у місті Вовчанськ на Харківщині була виявлена позиція російських загарбників, яку вони облаштували у розбитій будівлі. Було прийнято рішення щодо нанесення вогневого ураження. Координати позиції були передані групі ударних дронів“, – повідомили нацгвардійці.

Відео: 5-а Слобожанська бригада Нацгвардії України

Внаслідок двох ударів дронами позицію окупантів знищили, двоє військових армії РФ загинули, написали у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.