402 рази за добу обстріляли наші позиції військові РФ – ОТУВ Харків

Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку, а також – про втрати росіян поінформували вранці 16 жовтня в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень в районі Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів. Завдали 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 402 обстріли позицій захисників України”, – написали у ВСУ.

Втрати ЗС РФ за добу: 77 убитих, 114 поранених. Також окупанти втратили 74 одиниці озброєння та військової техніки, серед них: танк, 27 авто, п’ять одиниць спецтехніки, 38 безпілотників. Крім того, українські захисники знищили 118 укриттів, чотири стартові позиції запуску БПЛА, місце для зберігання боєприпасів.