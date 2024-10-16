402 рази за добу обстріляли наші позиції військові РФ – ОТУВ Харків
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку, а також – про втрати росіян поінформували вранці 16 жовтня в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень в районі Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів. Завдали 43 удари дронами-камікадзе. Здійснили 402 обстріли позицій захисників України”, – написали у ВСУ.
Втрати ЗС РФ за добу: 77 убитих, 114 поранених. Також окупанти втратили 74 одиниці озброєння та військової техніки, серед них: танк, 27 авто, п’ять одиниць спецтехніки, 38 безпілотників. Крім того, українські захисники знищили 118 укриттів, чотири стартові позиції запуску БПЛА, місце для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 11:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку, а також – про втрати росіян поінформували вранці 16 жовтня в ОТУВ “Харків”.".