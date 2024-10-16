402 раза за сутки обстреляли наши позиции военные РФ – ОТГВ «Харьков»
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте на Харьковском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали утром 16 октября в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений в районе Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов. Нанесли 43 удара дронами-камикадзе. Совершили 402 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.
Потери ВС РФ за сутки: 77 убитых, 114 раненых. Также оккупанты лишились 74 единиц вооружения и военной техники, среди них: танк, 27 авто, пять единиц спецтехники, 38 беспилотников. Кроме того, украинские защитники уничтожили 118 укрытий, четыре стартовые позиции запуска БПЛА, место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, наступ, наступление, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 11:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали утром 16 октября в ОТГВ «Харьков».".