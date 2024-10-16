402 раза за сутки обстреляли наши позиции военные РФ – ОТГВ «Харьков»

О ситуации на фронте на Харьковском направлении, а также – о потерях россиян проинформировали утром 16 октября в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений в районе Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов. Нанесли 43 удара дронами-камикадзе. Совершили 402 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Потери ВС РФ за сутки: 77 убитых, 114 раненых. Также оккупанты лишились 74 единиц вооружения и военной техники, среди них: танк, 27 авто, пять единиц спецтехники, 38 беспилотников. Кроме того, украинские защитники уничтожили 118 укрытий, четыре стартовые позиции запуска БПЛА, место для хранения боеприпасов.