Генштаб: 39 боев было на Харьковском и Купянском направлении за сутки

О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировал утром 16 октября Генштаб ВСУ.

На севере Харьковской области враг атаковал наши позиции 11 раз. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, уточнили в Генштабе.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 28 атак россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Ковшаровку и Малые Проходы.

Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях врага за сутки.