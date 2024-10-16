Генштаб: 39 боев было на Харьковском и Купянском направлении за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировал утром 16 октября Генштаб ВСУ.
На севере Харьковской области враг атаковал наши позиции 11 раз. Оккупанты пытались наступать около Волчанска и Старицы, уточнили в Генштабе.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 28 атак россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого», – написали в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Ковшаровку и Малые Проходы.
Кроме того, в Генштабе обновили данные о потерях врага за сутки.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, контратака, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли за сутки на Харьковщине, проинформировал утром 16 октября Генштаб ВСУ.".