Генштаб: 39 боїв було на Харківському та Куп’янському напрямку за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформував 16 жовтня вранці Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківської області ворог атакував наші позиції 11 разів. Окупанти намагалися наступати біля Вовчанська та Стариці, уточнили в Генштабі.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 28 атак росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушківки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого”, – написали в ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Ківшарівку та Малі Проходи.
Крім того, в Генштабі поновили дані про втрати ворога за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2024 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися за добу на Харківщині, поінформував 16 жовтня вранці Генштаб ЗСУ.".