ГУР, НГУ та ЗСУ тепер спільно знищують артилерію РФ на Харківщині (відео)
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Аеророзвідники підрозділів ГУР МОУ, бійці бригади НГУ «Хартія», 12-го окремого загону спецпризначення ТрО та 92-ї бригади ЗСУ об’єднали зусилля, щоб виявляти та знищувати у своїй смузі відповідальності на Харківщині якнайбільше російської артилерії.
Про це повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки та показали відео спільної роботи по ворожих гарматах.
«Цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат», — наголосили в ГУР.
Відео: Головне управління розвідки МОУ/телеграм
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, ГУР, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 18:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники підрозділів ГУР МОУ, бійці бригади НГУ «Хартія», 12-го окремого загону спецпризначення ТрО та 92-ї бригади ЗСУ об’єднали зусилля для знищення російської артилерії.".