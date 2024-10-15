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ГУР, НГУ та ЗСУ тепер спільно знищують артилерію РФ на Харківщині (відео)

Суспільство 18:03   15.10.2024
Олена Нагорна
ГУР, НГУ та ЗСУ тепер спільно знищують артилерію РФ на Харківщині (відео) Скриншот

Аеророзвідники підрозділів ГУР МОУ, бійці бригади НГУ «Хартія», 12-го окремого загону спецпризначення ТрО та 92-ї бригади ЗСУ об’єднали зусилля, щоб виявляти та знищувати у своїй смузі відповідальності на Харківщині якнайбільше російської артилерії.

Про це повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки та показали відео спільної роботи по ворожих гарматах.

«Цілодобова, цілеспрямована, завзята й системна робота дає результат», — наголосили в ГУР.

Відео: Головне управління розвідки МОУ/телеграм

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 18:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники підрозділів ГУР МОУ, бійці бригади НГУ «Хартія», 12-го окремого загону спецпризначення ТрО та 92-ї бригади ЗСУ об’єднали зусилля для знищення російської артилерії.".