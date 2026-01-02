Live

Буданова призначили головою ОП, а Іващенка – головою ГУР

Політика 20:57   02.01.2026
Оксана Якушко
Буданова призначили головою ОП, а Іващенка – головою ГУР

2 січня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента.

Про це йдеться на сайті ОП в указі №5/2026 .

«Призначити БУДАНОВА Кирила Олексійовича Керівником Офісу Президента України», – йдеться в постанові.

“Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!” – прокоментував пропозицію президента Кирило Буданов.

Також сьогодні, 2 січня, Зеленський призначив указом №7/2026 Олега Іващенка головою ГУР.

“Призначити ІВАЩЕНКА Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – йдеться в указі.

Раніше Володимир Зеленський визначився із новим керівником Офісу Президента. Вдень 2 січня він заявив, що зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим і запропонував йому цю посаду.

Читайте також: Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Буданова призначили головою ОП, а Іващенка – головою ГУР
Буданова призначили головою ОП, а Іващенка – головою ГУР
02.01.2026, 20:57
Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
Удар по центру Харкова та перші хвилини після нього у відео
02.01.2026, 16:11
Як у Харкові долають наслідки ракетних ударів РФ 2 січня (фото)
Як у Харкові долають наслідки ракетних ударів РФ 2 січня (фото)
02.01.2026, 19:36
Як виглядає Харків з коптера після ракетної атаки РФ, показала прокуратура
Як виглядає Харків з коптера після ракетної атаки РФ, показала прокуратура
02.01.2026, 18:33
5-поверхівка у Харкові зруйнована, знайшли тіло дитини (оновлюється)
5-поверхівка у Харкові зруйнована, знайшли тіло дитини (оновлюється)
02.01.2026, 21:18
Хуртовина й ожеледиця. Прогноз погоди на 3 січня у Харкові й області
Хуртовина й ожеледиця. Прогноз погоди на 3 січня у Харкові й області
02.01.2026, 20:15

Новини за темою:

03.10.2025
Дівчина, яка була заручницею в Газі в рідного батька, повернулася до Харкова
03.10.2025
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
20.08.2025
Наполовину родом із Китаю: РФ почала запускати новий дрон – подробиці від ГУР
28.05.2025
Ексклюзивні кадри весняної операції на Харківщині показали у ГУР
24.05.2025
Тридцять жителів Харківщини повернулися з полону – Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Буданова призначили головою ОП, а Іващенка – головою ГУР», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2026 в 20:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 січня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента.".