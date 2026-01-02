Буданова призначили головою ОП, а Іващенка – головою ГУР

2 січня Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента.

Про це йдеться на сайті ОП в указі №5/2026 .

«Призначити БУДАНОВА Кирила Олексійовича Керівником Офісу Президента України», – йдеться в постанові.

“Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!” – прокоментував пропозицію президента Кирило Буданов.

Також сьогодні, 2 січня, Зеленський призначив указом №7/2026 Олега Іващенка головою ГУР.

“Призначити ІВАЩЕНКА Олега Івановича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – йдеться в указі.

Раніше Володимир Зеленський визначився із новим керівником Офісу Президента. Вдень 2 січня він заявив, що зустрівся з начальником ГУР Кирилом Будановим і запропонував йому цю посаду.