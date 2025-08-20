Live
Наполовину родом із Китаю: РФ почала запускати новий дрон – подробиці від ГУР

Україна 10:33   20.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ГУР МО України у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions показали новий російський БпЛА. 

У повідомленні уточнили, що ворог почав використовувати його на різних ділянках фронту. Безпілотник використовують як ударний дрон, розвідувальний, а також запускають в якості фальш-цілі, щоб заплутати українську ППО.

Дрони оснащені камерою та двома LTE-модемами. Це дозволяє військовим РФ передавати відео в реальному часі або запису, а також коригувати курс БпЛА.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar“, – уточнили в ГУР.

І додали, що половина компонентів безпілотника виготовлені у Китаї. Йдеться про модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення і кварцовий генератор.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
