Наполовину родом із Китаю: РФ почала запускати новий дрон – подробиці від ГУР
ГУР МО України у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions показали новий російський БпЛА.
У повідомленні уточнили, що ворог почав використовувати його на різних ділянках фронту. Безпілотник використовують як ударний дрон, розвідувальний, а також запускають в якості фальш-цілі, щоб заплутати українську ППО.
Дрони оснащені камерою та двома LTE-модемами. Це дозволяє військовим РФ передавати відео в реальному часі або запису, а також коригувати курс БпЛА.
“Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar“, – уточнили в ГУР.
І додали, що половина компонентів безпілотника виготовлені у Китаї. Йдеться про модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення і кварцовий генератор.
Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2025 в 10:33;
