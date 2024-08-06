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По поліціянтах ударили російські fpv-дрони на Харківщині, є поранений

Події 08:04   06.08.2024
Оксана Горун
По поліціянтах ударили російські fpv-дрони на Харківщині, є поранений

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про постраждалого підлеглого та пошкоджені службові автівки в Куп’янську. По поліціянтах ударили безпілотником.

“Куп’янськ, 5 серпня внаслідок ворожих обстрілів fpv-дронами під час виконання службових обов’язків дістав поранення поліцейський. Пошкоджені два службових автомобілі”, – поінформував Тимошко.

Він також повідомив про наслідки інших обстрілів регіону.

Так, армія РФ пошкодила будинки в Куп’янську-Вузловому та селі Колесниківка обстрілами. По селу Приколотне прилетів fpv-дрон – пошкоджені дві автівки та житлові будинки. В Одноробівці знищені приватні господарчі споруди. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про постраждалого підлеглого та пошкоджені службові автівки в Куп’янську. По поліціянтах ударили безпілотником".