По поліціянтах ударили російські fpv-дрони на Харківщині, є поранений
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про постраждалого підлеглого та пошкоджені службові автівки в Куп’янську. По поліціянтах ударили безпілотником.
“Куп’янськ, 5 серпня внаслідок ворожих обстрілів fpv-дронами під час виконання службових обов’язків дістав поранення поліцейський. Пошкоджені два службових автомобілі”, – поінформував Тимошко.
Він також повідомив про наслідки інших обстрілів регіону.
Так, армія РФ пошкодила будинки в Куп’янську-Вузловому та селі Колесниківка обстрілами. По селу Приколотне прилетів fpv-дрон – пошкоджені дві автівки та житлові будинки. В Одноробівці знищені приватні господарчі споруди. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про постраждалого підлеглого та пошкоджені службові автівки в Куп’янську. По поліціянтах ударили безпілотником".