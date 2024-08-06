По поліціянтах ударили російські fpv-дрони на Харківщині, є поранений

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про постраждалого підлеглого та пошкоджені службові автівки в Куп’янську. По поліціянтах ударили безпілотником.

“Куп’янськ, 5 серпня внаслідок ворожих обстрілів fpv-дронами під час виконання службових обов’язків дістав поранення поліцейський. Пошкоджені два службових автомобілі”, – поінформував Тимошко.

Він також повідомив про наслідки інших обстрілів регіону.

Так, армія РФ пошкодила будинки в Куп’янську-Вузловому та селі Колесниківка обстрілами. По селу Приколотне прилетів fpv-дрон – пошкоджені дві автівки та житлові будинки. В Одноробівці знищені приватні господарчі споруди. У цих випадках обійшлося без постраждалих.