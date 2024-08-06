По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о пострадавшем подчиненном и поврежденных служебных авто в Купянске. По полицейским ударили беспилотником.

«Купянск, 5 августа, в результате вражеских обстрелов fpv-дронами при исполнении служебных обязанностей получил ранение полицейский. Повреждены два служебных автомобиля», — проинформировал Тимошко.

Он также сообщил о последствиях других обстрелов региона.

Так, армия РФ повредила дома в Купянске-Узловом и селе Колесниковка обстрелами. По селу Приколотное прилетел fpv-дрон — повреждены два автомобиля и жилые дома. В Одноробовке уничтожены частные хозпостройки. В этих случаях обошлось без пострадавших.