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По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый

Происшествия 08:04   06.08.2024
Оксана Горун
По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о пострадавшем подчиненном и поврежденных служебных авто в Купянске. По полицейским ударили беспилотником.

«Купянск, 5 августа, в результате вражеских обстрелов fpv-дронами при исполнении служебных обязанностей получил ранение полицейский. Повреждены два служебных автомобиля», — проинформировал Тимошко.

Он также сообщил о последствиях других обстрелов региона.

Так, армия РФ повредила дома в Купянске-Узловом и селе Колесниковка обстрелами. По селу Приколотное прилетел fpv-дрон — повреждены два автомобиля и жилые дома. В Одноробовке уничтожены частные хозпостройки. В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о пострадавшем подчиненном и поврежденных служебных авто в Купянске. По полицейским ударили беспилотником".