По полицейским ударили российские fpv-дроны на Харьковщине, есть раненый
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о пострадавшем подчиненном и поврежденных служебных авто в Купянске. По полицейским ударили беспилотником.
«Купянск, 5 августа, в результате вражеских обстрелов fpv-дронами при исполнении служебных обязанностей получил ранение полицейский. Повреждены два служебных автомобиля», — проинформировал Тимошко.
Он также сообщил о последствиях других обстрелов региона.
Так, армия РФ повредила дома в Купянске-Узловом и селе Колесниковка обстрелами. По селу Приколотное прилетел fpv-дрон — повреждены два автомобиля и жилые дома. В Одноробовке уничтожены частные хозпостройки. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотник, купянск, новости Харькова, полиция, поранений, тимошко, удар;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о пострадавшем подчиненном и поврежденных служебных авто в Купянске. По полицейским ударили беспилотником".