Фронт на Харьковщине «остановился»: данные ISW

Институт изучения войны (ISW), начиная с 1 августа, сообщает об отсутствии каких-либо изменений на линии фронта на Харьковщине.

В обзоре ситуации в Украине за 5 августа аналитики отметили, что на севере Харьковской области и в районе Купянска продолжаются позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта нет.

«Украинские и российские источники сообщили о продолжении боев к северу от Харькова в районе Глубокого и Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого 4 и 5 августа… Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 5 августа, но не добились никаких подтвержденных успехов. Российский военный блогер заявил, что российские войска захватили несколько украинских опорных пунктов вдоль линии Берестово-Песчаное (к юго-востоку от Купянска), но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления. Бои продолжались к востоку от Купянска в районе Петропавловки; к юго-востоку от Купянска в районе Берестового, Песчаного и Стельмаховки», — констатировали в ISW.