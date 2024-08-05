Всех успехов в Харьковской области враг достиг в первые трое суток — Бутусов
Украинский военкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов разобрал ситуацию на фронте в Украине на 4 августа. В частности — «успехи» оккупантов в Харьковской области.
«Всего этого продвижения (в районе Липцев — Ред.) врагу удалось достичь фактически за трое суток. То есть 10 началось наступление, за 10-11-12 мая врагу удалось захватить эту территорию. Они подошли к самой границе села Липцы, которое имеет важное оперативное значение. Это ключевой узел на подходах к Харькову. Врагу удалось подойти к самим Липцам. А вся заштрихованная зона (на карте — Ред.) – это уже зона, из которой их выбивали и выбили воины 92 ОШБр и 13-й бригады НГУ «Хартия». С 12 мая никакого продвижения российских войск в этом районе уже не отмечается. От Липцев врага отбросили», — констатировал Бутусов.
Он отметил, что в течение всех трех месяцев российского «большого наступления на Харьков» по факту идут встречные бои в лесных массивах в районе Липцев. При этом военкор продолжает настаивать, что никакой оборудованной линии обороны в районе Липцев не было, защитникам пришлось строить ее самостоятельно.
Видео: Юрий Бутусов/YouTube
«Наши воины благодаря правильным управленческим и организационным решениям все же линию обороны стабилизировали, построили и зарываются сейчас сами, уже с лопатами строят сами и понемногу продвигаются вперед», — прокомментировал Бутусов.
Примерно та же ситуация в Волчанске — 12 мая армия РФ вошла на окраины Волчанска, и с тех пор там идут упорные бои — практически без продвижений.
«Врагу не удается закрепиться. Наши воины, 57-я бригада, 36-я бригада, другие подразделения, очень достойно сражаются с россиянами. И врагу не удается выбить наши войска из города… Продвижение врага с 13 мая незначительное», — отметил Бутусов.
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Значительных успехов у РФ нет и под Купянском, однако ситуация там, а особенно — по направлению на Боровую, по оценкам Бутусова, более угрожающая. Так, под Купянском врагу удается постепенно выбивать Силы обороны и приближаться к высотам, контролирующим Купянск. Наиболее опасно — в районе Боровой.
«На участке 3-й штурмовой бригады, враг атаковал полтора месяца, все атаки были отбиты, но после этого российское командование нанесло удары в районе Табаевки, в районе Берестового, по другим направлениям, и им удалось достичь продвижения. Это очень опасное, угрожающее продвижение. Враг рвется к реке Оскол, и то, что им удалось прорвать оборону и продвигаться, это, конечно, для нас очень большой вызов. Россияне пытаются использовать свое преимущество в этом районе для того, чтобы хотя бы на одном участке Оскола дорваться. Ситуация очень трудная и очень сложная в этом районе», — прокомментировал военкор.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов разобрал ситуацию на фронте в Украине на 4 августа. В частности — «успехи» оккупантов в Харьковской области".