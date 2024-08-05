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В центре Волчанска уничтожили российские БМП-2 с десантом — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 09:56   05.08.2024
Оксана Горун
В центре Волчанска уничтожили российские БМП-2 с десантом — ОТГВ «Харьков» Скриншот

Армия РФ минирует лесополосы в районе Глубокого и эвакуирует раненых и тела погибших из центра Волчанска. Подробности сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков» в утренней сводке 5 августа.

«В Волчанске российские оккупанты провели эвакуацию потерь из состава штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. Осуществляют перегруппировку личного состава штурмовых групп. В центральной части города нашими защитниками были уничтожены БМП-2 противника вместе с экипажем и десантом, которые выдвигались на штурм позиций Сил обороны Украины. В районе населенного пункта Глубокое враг проводит мероприятия по организации взаимодействия между 79-м мотострелковым полком и 155-й отдельной бригадой морской пехоты ТОФ, проводит минирование лесополос», — описали события на фронте защитники Украины.

За минувшие сутки на Харьковском направлении было 11 боевых столкновений. С начала суток — одно, в районе Волчанска, оно продолжается.

Читайте также: ISW о ситуации на фронте на Харьковщине: подтвержденных изменений нет

Потери россиян ранеными и убитыми — 137 человек. Уничтожены и повреждены 33 единицы вооружения и техники, в том числе: три ББМ, восемь артсистем, 10 автомобилей, семь единиц спецтехники и пять БПЛА, а также — 48 укрытий для личного состава оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ минирует лесополосы в районе Глубокого и эвакуирует раненых и тела погибших из центра Волчанска. Подробности сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков» в утренней сводке 5 августа".