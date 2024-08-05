ISW о ситуации на фронте на Харьковщине: подтвержденных изменений нет
На фоне продолжающегося «ползучего» наступления ВС РФ на фронте в Украине Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что в Харьковской области успехов у врага нет.
«4 августа позиционные бои продолжались на севере Харьковской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские и российские источники сообщили о продолжении боев к северу от Харькова в районе Глубокого и Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и вблизи него, а также в районе Тихого. Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские силы перебрасывают дополнительные резервы на север Харьковской области и проводят ограниченные ротации в районе Глубокого и Волчанска. Харьковская группа войск Украины сообщила 4 августа, что российское военное командование передало ответственность за позиции на севере Волчанска от подразделений 4-й штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка (оба из 47-й танковой дивизии, 1-й гвардейской танковой армии, Московского военного округа)», — проинформировал Институт изучения войны.
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Без изменений остается и ситуация на Купянском направлении. Там бои идут в районах Синьковки, Берестового, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки, Новоосиново и Глушковки. Подтвержденных изменений линии фронта нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фоне продолжающегося «ползучего» наступления ВС РФ на фронте в Украине Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что в Харьковской области успехов у врага нет".