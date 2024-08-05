ISW о ситуации на фронте на Харьковщине: подтвержденных изменений нет

На фоне продолжающегося «ползучего» наступления ВС РФ на фронте в Украине Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что в Харьковской области успехов у врага нет.

«4 августа позиционные бои продолжались на севере Харьковской области, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские и российские источники сообщили о продолжении боев к северу от Харькова в районе Глубокого и Липцев и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и вблизи него, а также в районе Тихого. Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские силы перебрасывают дополнительные резервы на север Харьковской области и проводят ограниченные ротации в районе Глубокого и Волчанска. Харьковская группа войск Украины сообщила 4 августа, что российское военное командование передало ответственность за позиции на севере Волчанска от подразделений 4-й штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка (оба из 47-й танковой дивизии, 1-й гвардейской танковой армии, Московского военного округа)», — проинформировал Институт изучения войны.

Без изменений остается и ситуация на Купянском направлении. Там бои идут в районах Синьковки, Берестового, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки, Новоосиново и Глушковки. Подтвержденных изменений линии фронта нет.