ISW щодо ситуації на фронті на Харківщині: підтверджених змін немає
На тлі “повзучого” наступу ЗС РФ, що триває на фронті в Україні, Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що в Харківській області успіхів у ворога немає.
“4 серпня позиційні бої тривали на півночі Харківської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські та російські джерела повідомили про продовження боїв на північ від Харкова в районі Глибокого та Липців та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та поблизу нього, а також у районі Тихого. Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили перекидають додаткові резерви на північ Харківської області та проводять обмежені ротації в районі Глибокого та Вовчанська. Харківська група військ України повідомила 4 серпня, що російське військове командування передало відповідальність за позиції на півночі Вовчанська від підрозділів 4-ї штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку (обидва з 47-ї танкової дивізії, 1-ї гвардійської танкової армії, Московського військового округу)”, – поінформував Інститут вивчення війни.
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Без змін залишається ситуація на Куп’янському напрямку. Там бої йдуть у районах Синьківки, Берестового, Кругляківки, Петропавлівки, Колесниківки, Новоосинового та Глушківки. Підтверджених змін лінії фронту немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 07:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тлі “повзучого” наступу ЗС РФ, що триває на фронті в Україні, Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що в Харківській області успіхів у ворога немає".