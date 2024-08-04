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Росіяни й іноземці сваряться через расу та релігію на Харківському напрямку

Світ 22:20   04.08.2024
Оксана Якушко
Росіяни й іноземці сваряться через расу та релігію на Харківському напрямку

Жителі Бєлгорода повідомили, що у місті збільшилася кількість військової техніки неросійського виробництва та військових-іноземців африканської та середньоазіатської зовнішності, повідомили в ОТУВ «Харків».

Форма іноземців дещо відрізняється від російських військових як по фасону, так і по кольору.

В ОТУВ «Харків» припускають, що серед іноземців є частина іноземних студентів із бєлгородських вишів (починаючи з третього курсу) – вихідців із африканського континенту. Їм пропонують грошові виплати і, за бажанням, швидке отримання російського громадянства. У разі відмови іноземцям погрожують переїздом до віддалених російських регіонів чи, взагалі, депортацією.

«Брати участь в бойових діях на Харківському напрямку іноземці, переважно, відмовляються. Також відмічають непоодинокі випадки конфліктів між ними і російськими військовослужбовцями на релігійному, расовому та етнічному підґрунті», – зазначили в ОТУВ «Харків».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 22:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Бєлгорода повідомили, що у місті збільшилася кількість військової техніки неросійського виробництва та військових-іноземців африканської та середньоазіатської зовнішності, повідомили в ОТУВ «Харків».".