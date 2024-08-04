Єгиптяни воюють за рф на Харківському напрямку
На Харківському напрямку росіяни передали частину позицій, які раніше займали штурмовики, танковим підрозділам, повідомляє ОТУВ «Харків».
У Вовчанську росіяни активізували повітряну розвідку за допомогою БпЛА, переміщують особовий склад.
Окремі позиції росіян від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади передали підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста. До боїв росіяни залучають іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту.
Біля села Глибоке росіяни перемістили особовий склад по бойових позиціях.
Біля населеного пункту Лозовая Рудка (рф) росіяни провели евакуацію власних безповоротних втрат.
Протягом минулої доби відбулося 6 боїв.
Ворог завдав в напрямку позицій наших військ 1 ракетний та 5 авіаційних ударів, використавши 9 КАБів.
Окупанти також завдали 39 ударів дронами-камікадзе та 487 разів обстріляли позиції Сил оборони України.
Протягом поточної доби триває 4 боїв біля населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
Втрати росіян (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 99 осіб.
Також ворог втратив на Харківському напрямку знищеними та пошкодженими 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
1 бойова броньована машина,
1 танк
11 артилерійських систем,
6 автомобілів,
3 одиниці спеціальної техніки,
16 БпЛА.
Знищено:
56 укриттів особового складу противника,
1 пункт зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, египтяне, ОТГВ "Харьков", росіяни, рф, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 13:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни передали частину позицій, які раніше займали штурмовики, танковим підрозділам, повідомляє ОТУВ «Харків».".