Погіршилася ситуація на Харківському напрямку: ЗСУ повідомили, де саме

Речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев у етері нацмарафону повідомив, що ворог знову намагався штурмувати Сотницький Козачок на Харківському напрямку.

“Погіршилася обстановка в районі населеного пункту Сотницький Козачок. Там противник намагався штурмувати позиції Сил оборони. Йому було завдано втрат, і наразі він відступає“, – поінформував Саранцев.

При цьому він зазначив, що ЗС РФ посилюють на своїй території бойові пости, засоби зв’язку та систему управління в районі Сотницького Козачка. Також окупанти посилюють особовий склад, який воює на Вовчанському напрямку.

“Ворог, як і в попередні дні, основні свої зусилля концентрує в напрямку населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Зараз найбільш інтенсивні бої тривають саме у Вовчанську. Тут протягом останніх днів ворог сконцентрував найбільше своїх зусиль, проводить ротації особового складу, залучає додатковий особовий склад, тобто нарощує свій наступальний потенціал для можливих подальших штурмових дій”, – повідомив речник ОТУВ “Харків”.

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Зокрема, за його інформацією в район села Стариця зараз переміщують окупантів із Луганської області – 22-й мотострілецький батальйон.

Саранцев описав стандартну тактику загарбників у Вовчанську.

“Ворог намагається проводити свої штурмові дії в центральній і північній частині міста. Атакує подекуди в лоб. Людей він особливо не шкодує. У темну пору доби там помічено поодиноке переміщення особового складу, тобто люди переміщуються або поодинці, або зовсім маленькими групами, концентруються десь у визначеному районі. Як правило, це якийсь підвал чи може бути якась зруйнована будівля, в якій можна ще певний час перебувати. Там вони збираються та вже після проведення артилерійської підготовки чи удару авіаційного вони вже тоді виступають на штурм наших позицій”, – поділився представник ОТУВ “Харків”.