ЗСУ вдарили по ЗС РФ на їх території поблизу Харківщини під час перегрупування

ОТУВ “Харків” ЗСУ повідомило про ураження ворога на його території поблизу кордону з Харківською областю в районі Сотницького Козачка.

“Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах рф поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника”, – поінформувала вранці 3 серпня пресслужба ОТУВ “Харків”.

Загалом за добу втрати ворога, за даними захисників, на Харківському напрямку становили 105 осіб (убитими та пораненими). Також армія РФ залишилася без 40 одиниць техніки. Знищили та пошкодили один танк, 10 артсистем, сім автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 17 БПЛА. Крім того, Сили оборони “знесли” 67 укриттів загарбників, пункт зберігання їхніх боєприпасів та стартовий майданчик БПЛА.

На Харківському напрямку за добу було шість бойових зіткнень. З початку доби – ще п’ять, чотири з них продовжуються.

“У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста, застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А з району населеного пункту Шебекіно (рф). У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА“, – повідомили в ОТУВ “Харків”.