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ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке

Происшествия 09:53   03.08.2024
Оксана Горун
ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке Фото: Генштаб ВСУ

ОТГВ «Харьков» ВСУ сообщила о поражении врага на его территории у границы с Харьковской областью в районе Сотницкого Казачка.

«При перегруппировке оккупантов в приграничных районах рф вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника», — проинформировала утром 3 августа пресс-служба ОТГВ «Харьков».

В целом за сутки потери врага, по данным защитников, на Харьковском направлении составили 105 человек (убитыми и ранеными). Также армия РФ осталась без 40 единиц техники. Уничтожили и повредили один танк, 10 артсистем, семь автомобилей, пять единиц спецтехники и 17 БПЛА. Кроме того, Силы обороны «снесли» 67 укрытий захватчиков, пункт хранения их боеприпасов и стартовую площадку БПЛА.

На Харьковском направлении за сутки было шесть боевых столкновений. С начала суток — еще пять, четыре из них продолжаются.

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«В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия для расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (рф). В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет мероприятия логистического обеспечения, провел распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировал проведение воздушной разведки с помощью БПЛА», — сообщили в ОТГУ «Харьков».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» ВСУ сообщила о поражении врага на его территории у границы с Харьковской областью в районе Сотницкого Казачка".