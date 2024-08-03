ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке
ОТГВ «Харьков» ВСУ сообщила о поражении врага на его территории у границы с Харьковской областью в районе Сотницкого Казачка.
«При перегруппировке оккупантов в приграничных районах рф вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника», — проинформировала утром 3 августа пресс-служба ОТГВ «Харьков».
В целом за сутки потери врага, по данным защитников, на Харьковском направлении составили 105 человек (убитыми и ранеными). Также армия РФ осталась без 40 единиц техники. Уничтожили и повредили один танк, 10 артсистем, семь автомобилей, пять единиц спецтехники и 17 БПЛА. Кроме того, Силы обороны «снесли» 67 укрытий захватчиков, пункт хранения их боеприпасов и стартовую площадку БПЛА.
На Харьковском направлении за сутки было шесть боевых столкновений. С начала суток — еще пять, четыре из них продолжаются.
Читайте также: Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, что обошлось без пострадавших
«В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия для расширения зоны контроля в северной и центральной частях города, применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (рф). В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет мероприятия логистического обеспечения, провел распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировал проведение воздушной разведки с помощью БПЛА», — сообщили в ОТГУ «Харьков».
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, граница, знищили, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Сотницкий Казачок, уничтожили, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ ударили по ВС РФ на их территории вблизи Харьковщины при перегруппировке»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» ВСУ сообщила о поражении врага на его территории у границы с Харьковской областью в районе Сотницкого Казачка".