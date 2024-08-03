Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, что обошлось без пострадавших

Утренний «прилет», звук которого был слышен в Харькове, произошел в Харьковском районе. Об этом написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«3 августа около 7:30 оккупанты ударили по Харьковскому району, информация о разрушениях уточняется. Без пострадавших», — отметил Синегубов.

Армия РФ продолжала обстреливать область в течение всей ночи и утром. Так, в 7:00 оккупанты ударили артиллерией по селу Ивашки. Там уничтожен частный дом. В течение ночи под ударами были село Крейдянка в Балаклейской громаде (горели две хозпостройки) и Подолы в Куриловской громаде (горела крыша дома). В этих случаях обошлось без пострадавших.

Начальник ХОВА проинформировал о последствиях других обстрелов за сутки. В регионе пострадали десять человек.

Напомним, около 07:30 в Харькове раздался взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что армия РФ наносит удары и призвал быть в укрытиях. При этом воздушной тревоги в городе не было. Следом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в ближайшем пригороде. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал, что утро было громким, но обошлось без пострадавших.