Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, что обошлось без пострадавших
Утренний «прилет», звук которого был слышен в Харькове, произошел в Харьковском районе. Об этом написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
«3 августа около 7:30 оккупанты ударили по Харьковскому району, информация о разрушениях уточняется. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
Армия РФ продолжала обстреливать область в течение всей ночи и утром. Так, в 7:00 оккупанты ударили артиллерией по селу Ивашки. Там уничтожен частный дом. В течение ночи под ударами были село Крейдянка в Балаклейской громаде (горели две хозпостройки) и Подолы в Куриловской громаде (горела крыша дома). В этих случаях обошлось без пострадавших.
Начальник ХОВА проинформировал о последствиях других обстрелов за сутки. В регионе пострадали десять человек.
Напомним, около 07:30 в Харькове раздался взрыв. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что армия РФ наносит удары и призвал быть в укрытиях. При этом воздушной тревоги в городе не было. Следом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в ближайшем пригороде. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал, что утро было громким, но обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренний «прилет», звук которого был слышен в Харькове, произошел в Харьковском районе. Об этом написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов".