Взрыв раздался в Харькове, Синегубов и Терехов подтвердили удары

Утро 3 августа в Харькове началось со взрыва. Начальник ХОВА сообщил, что армия РФ наносит удары.

Взрыв раздался около 07:30 3 августа. В этот момент воздушной тревоги в городе не было. Сирены загудели только спустя несколько минут.

«Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте осторожны», — написал начальник ХОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию о взрыве в городе.

Следом мэр сообщил — «прилет» за чертой города, в ближнем пригороде.