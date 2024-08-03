Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари
Ранок 3 серпня у Харкові розпочався з вибуху. Начальник ХОВА повідомив, що армія РФ завдає ударів.
Вибух пролунав близько 07:30 3 серпня. У цей момент повітряної тривоги в місті не було. Сирени загули лише через кілька хвилин.
“Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні”, – написав начальник ХОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про вибух у місті.
Слідом мер повідомив – “приліт” за межами Харкова, у ближньому передмісті.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок 3 серпня у Харкові розпочався з вибуху. Начальник ХОВА повідомив, що армія РФ завдає ударів".