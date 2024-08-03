Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари

Ранок 3 серпня у Харкові розпочався з вибуху. Начальник ХОВА повідомив, що армія РФ завдає ударів.

Вибух пролунав близько 07:30 3 серпня. У цей момент повітряної тривоги в місті не було. Сирени загули лише через кілька хвилин.

“Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні”, – написав начальник ХОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про вибух у місті.

Слідом мер повідомив – “приліт” за межами Харкова, у ближньому передмісті.