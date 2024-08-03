Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії

3 серпня 2012 року своє перше олімпійське “золото” виграла нинішня легенда плавання американка Кейті Ледекі. У 1958-му американський атомний підводний човен “Наутілус” першим досяг Північного полюса під водою. У 1778-му відкрили всесвітньо відомий італійський оперний театр “La Scala”. У 1492-му Колумб вирушив у свою першу подорож (як йому здавалося – до Індії).

Свята та пам’ятні дати 3 серпня

У світі – Міжнародний день алопеції (перша субота серпня), День поширення інформації про синдром гвоздики.

Також відзначають: Всесвітній день кавуна, Міжнародний день близнюків (перші вихідні серпня), Міжнародний день блюзової музики та День пісочних замків (обидва припадають на першу суботу серпня).

3 серпня в історії

3 серпня 1492 року мореплавець Христофор Колумб вирушив у першу зі своїх далеких подорожей. Детальніше.

3 серпня 1778 року в Мілані відкрили оперний театр La Scala, якому судилося стати одним із найвідоміших у світі. Детальніше.

3 серпня 1914 року Головна українська рада у Львові видала маніфест, яким закликала український народ у війні, що починається, підтримати Австро-Угорщину та Німеччину – для боротьби за визволення України з-під володарювання Російської імперії.

3 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Франції. До цього моменту Австро-Угорщина вже вдерлася до Сербії, Росія та Франція розпочали мобілізацію, а Німеччина оголосила війну Росії. Усі ці події надалі призвели до розширення війни до масштабів світової.

3 серпня 1958 року перший в історії атомний підводний човен – американський “Наутилус” – досяг Північного полюса під водою. Детальніше.

3 серпня 2012 року 15-річна американська плавчиня Кейті Ледекі виграла перше в кар’єрі олімпійське золото. Вона перемогла на своїй “коронній” дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді у Лондоні.

Станом на початок Олімпіади-2024 у Парижі Ледекі мала в активі десять олімпійських нагород, з яких сім – золотих. Вона також понад 20 разів вигравала чемпіонати світу. За свою кар’єру Ледекі встановила 14 світових рекордів на дистанціях 400, 800 та 1500 м вільним стилем. На Олімпіаді-2024 у Парижі вона встановила історичний рекорд. 1 серпня спортсменка фінішувала першою на дистанції 1500 м вільним стилем, ставши таким чином першою плавчинею в історії, яка виборола “золото” на чотирьох Олімпіадах поспіль. Крім того, вона встановила олімпійський рекорд, пропливши 1500 метрів за 15:30.02. Коли Ледекі фінішувала, її суперниць навіть не було в кадрі.

В активі спортсменки в Парижі вже є “срібло” в естафеті чотири по 200 метрів вільним стилем і “бронза” на дистанції 400 метрів вільним стилем. А попереду ще її улюблена 800-метрівка вільним стилем, де Ледекі має всі шанси зійти на найвищий щабель п’єдесталу. Фінальний заплив на цій дистанції відбудеться сьогодні, 3 серпня.

Церковне свято 3 серпня

3 серпня вшановують пам’ять преподобних Ісаакiя, Далмата i Фавста. Вони були по черзі ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську царя Феодосія Великого. Залишивши мир, Далмат разом із сином Фавстом, пішов до обителі преподобного Ісаакія, поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька та сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя. Перед смертю Ісаакій поставив замість себе ігуменом преподобного Далмата. Саме на його ім’я обитель стали називати Далматською. Преподобний Далмат виступив проти єресі Несторія на Вселенському соборі в Ефесі. Після собору його звели до сану архімандрита Далматської обителі. У ній він і помер дев’яностолітнім старцем. Після смерті отця ігуменом обителі став преподобний Фавст.

Народні прикмети

Якщо погода 3 серпня сира і тепла, то в лісі вродить багато грибів.

Якщо у водоймі біля поверхні плескається риба, то погода буде спекотною та сонячною.

Якщо над землею низько стелиться туман, то буде спекотно.

Що не можна робити 3 серпня

Заборонено лінуватися.

Не можна їсти м’ясні та молочні продукти, яйця, рибу (триває Успенський піст).