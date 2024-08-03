Сегодня 3 августа: какой праздник и день в истории

3 августа 2012 года свое первое олимпийское «золото» выиграла нынешняя легенда плавания американка Кэти Ледеки. В 1958-м американская атомная подводная лодка “Наутилус” первой достигла Северного полюса под водой. В 1778-м открыли всемирно известный итальянский оперный театр «La Scala». В 1492-м Колумб отправился в свое первое путешествие (как ему казалось – в Индию).

Праздники и памятные даты 3 августа

В мире – Международный день алопеции (первая суббота августа), День распространения информации о синдроме гвоздики.

Также отмечают: Всемирный день арбуза, Международный день близнецов (первые выходные августа), Международный день блюзовой музыки и День песочных замков (оба приходятся на первую субботу августа).

3 августа в истории

3 августа 1492 года мореплаватель Христофор Колумб отправился в первое из своих далеких путешествий. Подробнее.

3 августа 1778 года в Милане открыли оперный театр La Scala, которому суждено было стать одним из самых известных в мире. Подробнее.

3 августа 1914 года Главный украинский совет во Львове издал манифест, которым призывал украинский народ в начинающейся войне поддержать Австро-Венгрию и Германию — для борьбы за освобождение Украины из-под владычества Российской империи.

3 августа 1914 года Германия объявила войну Франции. К этому моменту Австро-Венгрия уже вторглась в Сербию, Россия и Франция начали мобилизацию, а Германия объявила войну России. Все эти события в дальнейшем привели к расширению войны до масштабов мировой.

3 августа 1958 года первая в истории атомная подлодка — американский «Наутилус» — достигла Северного полюса под водой. Подробнее.

3 августа 2012 года 15-летняя американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла первое в карьере олимпийское золото. Она победила на своей «коронной» дистанции 800 метров вольным стилем на Олимпиаде в Лондоне.

По состоянию на начало Олимпиады-2024 в Париже у Ледеки было в активе десять олимпийских наград, из которых семь – золотых. Она также более 20 раз выигрывала чемпионаты мира. За свою карьеру Ледеки установила 14 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 м свободным стилем. На Олимпиаде-2024 в Париже она установила исторический рекорд. 1 августа спортсменка финишировала первой на дистанции 1500 м вольным стилем, став таким образом первой пловчихой в истории, которая завоевала «золото» на четырех Олимпиадах подряд. Кроме того, она установила олимпийский рекорд, проплыв 1500 метров за 15.30.02. Когда Ледеки финишировала, ее соперниц даже не было в кадре.

В активе спортменки в Париже уже также есть «серебро» в эстафете четыре по 200 метров вольным стилем и «бронза» на дистанции 400 метров вольным стилем. А впереди еще ее любимая 800-метровка вольным стилем, где Ледеки имеет все шансы взойти на высшую ступень пьедестала. Финальный заплыв на этой дистанции состоится сегодня, 3 августа.

Церковный праздник 3 августа

3 августа чтят память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Они были по очереди игуменами Далматской обители. Преподобный Далмат служил в войске царя Феодосия Великого. Оставив мир, Далмат вместе с сыном Фавстом, пошел в обитель преподобного Исаакия, близ Константинополя. Преподобный Исаакий постриг отца и сына в монашеский чин, и оба они стали вести суровую подвижническую жизнь. Перед смертью Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата. Именно по его имени обитель стали называть Далматской. Преподобный Далмат выступил против ереси Нестория на Вселенском соборе в Эфесе. После собора его возвели в сан архимандрита Далматской обители. В ней он и умер девяностолетним старцем. После смерти отца игуменом обители стал преподобный Фавст.

Народные приметы

Если погода 3 августа сырая и теплая, то в лесу будет много грибов.

Если в водоеме у поверхности плещется рыба, то погода будет жаркой и солнечной.

Если над землей низко стелется туман, то будет жарко.

Что нельзя делать 3 августа

Запрещено лениться.

Нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу (длится Успенский пост).