Вибух чули у Харкові: Синєгубов повідомив, що обійшлося без потерпілих
Ранковий “приліт”, звук якого було чутно в Харкові, стався в Харківському районі. Про це написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“3 серпня близько 7:30 окупанти вдарили по Харківському району, інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.
Армія РФ продовжувала обстрілювати область протягом усієї ночі та вранці. Так, о 7:00 окупанти вдарили артилерією по селу Івашки. Там знищено приватний будинок. Протягом ночі під ударами були село Крейдянка в Балаклійській громаді (горіли дві господарчі будівлі) та Подоли в Курилівській громаді (горів дах будинку). У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Начальник ХОВА поінформував про наслідки інших обстрілів за добу. У регіоні постраждали десятеро людей.
Нагадаємо, близько 07:30 у Харкові пролунав вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що армія РФ завдає ударів і закликав бути в укриттях. При цьому повітряної тривоги в місті не було. Услід мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у найближчому передмісті. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що ранок був гучним, але обійшовся без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковий “приліт”, звук якого було чутно в Харкові, стався в Харківському районі. Про це написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов".