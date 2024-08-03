“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що ранковий “приліт” обійшовся без постраждалих.

“Гучний ранок у громаді. Попередньо без постраждалих”, – написав Гололобов.

Нагадаємо, близько 07:30 у Харкові пролунав вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що армія РФ завдає ударів, і закликав бути в укриттях. При цьому повітряної тривоги в місті не було. Услід мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у найближчому передмісті.