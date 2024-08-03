Live
  • Сб 03.08.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух

Події 08:07   03.08.2024
Оксана Горун
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух Фото: Харківська міськрада

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що ранковий “приліт” обійшовся без постраждалих.

“Гучний ранок у громаді. Попередньо без постраждалих”, – написав Гололобов.

Нагадаємо, близько 07:30 у Харкові пролунав вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що армія РФ завдає ударів, і закликав бути в укриттях. При цьому повітряної тривоги в місті не було. Услід мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у найближчому передмісті.

Читайте також: Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів та десятків шкіл

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух чули у Харкові: Синєгубов повідомив, що обійшлося без потерпілих
Вибух чули у Харкові: Синєгубов повідомив, що обійшлося без потерпілих
03.08.2024, 09:01
Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС
Три людини підірвалися на мінах на Харківщині: дані ХОВА та ДСНС
03.08.2024, 08:50
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46
Генштаб про бої на Харківщині: на півночі шість зіткнень
Генштаб про бої на Харківщині: на півночі шість зіткнень
03.08.2024, 08:30
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух
03.08.2024, 08:07
Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари
Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари
03.08.2024, 07:36

Новини за темою:

08:07
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух
07:36
Вибух пролунав у Харкові, Синєгубов і Терехов підтвердили удари
23:18
Головні новини 24.07: від ранку Харків – під ударами, дванадцять постраждалих
14:31
Знову «приліт» в Холодногірському районі – ХОВА про вибух у Харкові о 14:00
14:20
У Харкові знову пролунав вибух: є загроза нових ударів – Синєгубов

Ви читали новину: «“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 08:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що ранковий “приліт” обійшовся без постраждалих".