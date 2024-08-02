Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл

Ухвалення наказу МОН №850 “Про затвердження порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні” для Харківщини означатиме втрату половини учнівського контингенту, звільнення понад 4 тисяч вчителів та закриття десятків шкіл, заявив на пресконференції заступник голови Харківської обласної організації профспілки працівників освіти та науки України Сергій Борисенко.

Наказ МОН №850 є частиною комплексної стратегії “Школа офлайн”, про впровадження якої раніше повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров. Програма спрямована на повернення 300 тисяч дітей до очного навчання до кінця поточного року. Наразі, за даними МОН, майже мільйон дітей навчається онлайн: приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч – за кордоном.

“300 тисяч – це саме ті діти, які були змушені покинути територію мешкання і знаходяться в інших місцях, – коментує Сергій Борисенко. – У Харківській області приблизно 100 тисяч дітей, які навчаються таким чином. Це при тому, що у Харківській області загалом 223 тисячі з 500 з невеличким дітей взагалі. Тобто для Харківської області це буде означати втрату половини учнівського контингенту. Своєю чергою це призведе до звільнення понад 4 тисяч вчителів і до закриттів десятків шкіл по Харківській області. Місто Харків це витримає, тут школи більш наповнені. А от по області у деяких невеличких громадах може виникнути ситуація, що взагалі не буде залишено шкіл”.

8 липня Борисенко опублікував на сайті Кабміну петицію з проханням скасувати наказ №850 та забезпечити право на освіту дітей ВПО. За кілька днів вона набрала необхідну кількість голосів – понад 27 тисяч. 11 липня у МОН наголосили, що наказ не затверджений і відповідно не набрав чинності. А у відповіді на петицію від 22 липня йшлося, що 24 червня наказ був відкликаний з Мін’юсту, який мав його зареєструвати, на доопрацювання МОН з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від ОВА, Асоціації міст України, профспілок працівників освіти та науки, а також навчальних закладів.

“Міністерство освіти замість одного наказу №850 зробило два. Один залишило старий, значно його пом’якшивши, але зробило інший – про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти та науки України. Фактично перенісши з №850 до цього наказу найбільш тривожні моменти”, – говорить Борисенко.

Згідно з початковою редакцією наказу, діти, які переїхали через війну, повинні навчатися у школі за місцем перебування. Щоб перевести дитину, потрібно: перевірити на сайті Інституту освітньої аналітики наявність вільних місць, подати заявку до обраної школи та поінформувати свою школу про переведення.

“Вони встановлюють, що дитина може навчатися лише там, де вона знаходиться. Кажуть, що якщо дитина знаходиться на більш-менш безпечних територіях, вона повинна навчатися виключно в очній формі в закладі освіти, де вона знаходиться. Тобто Міністерство освіти фактично скасовує конституційне право дитини на вибір форми навчання – очна, дистанційна, індивідуальна, патронат і т.д. Крім того, вони скасовують право батьків на вибір місця навчання своєї дитини та вибір закладу освіти”, – коментує Борисенко.

Також у початковій редакції встановлювалися вимоги для дистанційної роботи шкіл:

– щонайменше 20 учнів у класі;

– наявність щонайменше одного класу для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв);

– навчання відбувається синхронно з використанням цифрових інструментів.

“Тобто якщо у школі за мережею знаходиться 19 дітей, ми клас не відкриваємо, і ці діти йдуть на індивідуальну та сімейну форму навчання додому до батьків. Якщо ж дітей 39, то ми два класи також не відкриваємо. Ми відкриваємо один клас до 30 дітей… І от директор школи з батьками, мабуть, шляхом тягнення сірників чи якимось іншим, визначатиме, хто з цих 30 дітей піде до школи, а хто буде навчатися вдома за індивідуальною формою. Законом встановлено, що максимальна наповненість класу 24 дитини, а на час війни максимальна наповненість взагалі скасована. Тобто, на жаль, можна і 30, і 40, і більше. Формально обмежень немає зараз”, – говорить Борисенко.

У зв’язку з усім вищезазначеним він закликав вчителів та батьків школярів долучатися до громадського обговорення наказу на сайті МОН.