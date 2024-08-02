Профсоюз о приказе №850 для Харьковщины: потеря тысяч учителей и десятков школ

Вступление в силу приказа МОН №850 «Об утверждении порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине» для Харьковщины будет означать потерю половины ученического контингента, увольнение более 4 тысяч учителей и закрытие десятков школ, заявил на пресс-конференции зампредседателя Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Борисенко.

Приказ МОН №850 является частью комплексной стратегии «Школа офлайн», о внедрении которой ранее сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров. Программа направлена на возвращение 300 тысяч детей к очному обучению до конца текущего года. Сейчас, по данным МОН, почти миллион детей учится онлайн: примерно 600 тысяч в Украине, еще почти 400 тысяч — за рубежом.

«300 тысяч — это именно те дети, которые были вынуждены покинуть территорию проживания и находятся в других местах, — комментирует Сергей Борисенко. — В Харьковской области примерно 100 тысяч детей, которые учатся таким образом. Это при том, что в Харьковской области в целом 223 тысячи из 500 с небольшим детей вообще. То есть для Харьковской области это будет означать потерю половины ученического контингента. В свою очередь это приведет к увольнению более 4 тысяч учителей и к закрытию десятков школ по Харьковской области. Город Харьков это выдержит, здесь школы более наполнены. А вот по области в некоторых небольших громадах может возникнуть ситуация, что вообще не будет школ».

8 июля Борисенко опубликовал на сайте Кабмина петицию с просьбой отменить приказ №850 и обеспечить право на образование детей ВПЛ. За несколько дней она набрала необходимое количество голосов — более 27 тысяч. 11 июля в МОН подчеркнули, что приказ не утвержден и соответственно не вступил в силу. А в ответе на петицию от 22 июля говорилось, что 24 июня приказ был отозван из Минюста, который должен был его зарегистрировать, на доработку МОН с учетом замечаний и предложений, поступивших от ОВА, Ассоциации городов Украины, профсоюзов работников образования и науки, а также учебных заведений.

«Министерство образования вместо одного приказа №850 сделало два. Один оставило старый, значительно его смягчив, но сделало другой — о внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Украины. Фактически перенеся из №850 в этот приказ наиболее тревожные моменты», — говорит Борисенко.

Согласно первоначальной редакции приказа, дети, переехавшие из-за войны, должны учиться в школе по месту пребывания. Чтобы перевести ребенка, нужно: проверить на сайте Института образовательной аналитики наличие свободных мест, подать заявку в выбранную школу и проинформировать свою школу о переводе.

«Они устанавливают, что ребенок может учиться только там, где он находится. Говорят, что если ребенок находится на более-менее безопасных территориях, он должен учиться исключительно в очной форме в учебном заведении, где он находится. То есть Министерство образования фактически отменяет конституционное право ребенка на выбор формы обучения — очная, дистанционная, индивидуальная, патронат и т.д. Кроме того, они отменяют право родителей на выбор места обучения своего ребенка и выбор учебного заведения», — комментирует Борисенко.

Также в первоначальной редакции устанавливались требования для дистанционной работы школ:

— не менее 20 учеников в классе;

— наличие не менее одного класса для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев);

— обучение происходит синхронно с использованием цифровых инструментов.

«То есть, если в школе по сети находится 19 детей, мы класс не открываем, и эти дети идут на индивидуальную и семейную форму обучения домой к родителям. Если же детей 39, то мы два класса также не открываем. Мы открываем один класс до 30 детей… И вот директор школы с родителями, видимо, путем вытягивания спичек или каким-то другим, будет определять, кто из этих 30 детей пойдет в школу, а кто будет учиться дома по индивидуальной форме. Законом установлено, что максимальная наполненность класса 24 ребенка, а на время войны максимальная наполненность вообще отменена, то есть, к сожалению, можно и 30, и 40, и больше. Формально ограничений нет сейчас», — говорит Борисенко.

В связи со всем вышеперечисленным он призвал учителей и родителей школьников приобщаться к общественному обсуждению приказа на сайте МОН.