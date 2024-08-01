Метрошколу в Харькове планируют расширить до 21 ноября: срок указан в тендере

Тендер на обустройство классов на станции «Имени А. С. Масельского» стоимостью 21,3 миллиона гривен объявило КП «Харьковский метрополитен» — за месяц до начала учебного года. Деньги на проект выделяет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro.

В частности, планируется капремонт вестибюля №1 станции и подземного перехода с обустройством накрытия выхода и учебных классов.

«Так, в планах отремонтировать выход из тоннеля, обустройство и укрепление накрытия самого тоннеля. Также речь идет о внутренних работах. Подрядчик должен обустроить классы современными инженерными сетями: отоплением, вентиляцией, кондиционированием. Кроме того, для посетителей метрошколы обустроят два санузла. Электросистема не включает подключение к резервным источникам электричества», — рассказали в ХАЦ.

Работы должны завершить до 21 ноября.

Напомним, в прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова». Решение о создании новых классов на станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли 22 мая на заседании исполнительного комитета горсовета. 18 июля пресс-служба мэрии информировала, что четыре дополнительных помещения для около 500 школьников Немышлянского района планируют обустроить на станции «Имени А. С. Масельского» к новому учебному году.

Напомним также, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Вторую подземную школу в Харькове построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.