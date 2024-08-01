Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

Метрошколу в Харькове планируют расширить до 21 ноября: срок указан в тендере

Общество 17:24   01.08.2024
Елена Нагорная
Метрошколу в Харькове планируют расширить до 21 ноября: срок указан в тендере

Тендер на обустройство классов на станции «Имени А. С. Масельского» стоимостью 21,3 миллиона гривен объявило КП «Харьковский метрополитен» — за месяц до начала учебного года. Деньги на проект выделяет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Prozorro.

В частности, планируется капремонт вестибюля №1 станции и подземного перехода с обустройством накрытия выхода и учебных классов.

«Так, в планах отремонтировать выход из тоннеля, обустройство и укрепление накрытия самого тоннеля. Также речь идет о внутренних работах. Подрядчик должен обустроить классы современными инженерными сетями: отоплением, вентиляцией, кондиционированием. Кроме того, для посетителей метрошколы обустроят два санузла. Электросистема не включает подключение к резервным источникам электричества», — рассказали в ХАЦ.

Работы должны завершить до 21 ноября.

Напомним, в прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова». Решение о создании новых классов на станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли 22 мая на заседании исполнительного комитета горсовета. 18 июля пресс-служба мэрии информировала, что четыре дополнительных помещения для около 500 школьников Немышлянского района планируют обустроить на станции «Имени А. С. Масельского» к новому учебному году.

Читайте также: Расширение харьковской метрошколы к 1 сентября: Терехов рассказал детали

Напомним также, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. Мэр Игорь Терехов сообщал, что к началу нового учебного года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы, рассматривают Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Вторую подземную школу в Харькове построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове подорожали огурцы и капуста, подешевели помидоры и картофель: цены
В Харькове подорожали огурцы и капуста, подешевели помидоры и картофель: цены
01.08.2024, 12:12
Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця
Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця
01.08.2024, 10:53
Работа на Харьковщине: все более высокие зарплаты предлагают специалистам
Работа на Харьковщине: все более высокие зарплаты предлагают специалистам
01.08.2024, 11:16
Во всех районах Харькова проходят проверки: доступные объекты нанесут на карту
Во всех районах Харькова проходят проверки: доступные объекты нанесут на карту
31.07.2024, 18:28
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
01.08.2024, 06:00
Дело одного из гауляйтеров Балаклеи, прославлявшего «СВО», передали в суд
Дело одного из гауляйтеров Балаклеи, прославлявшего «СВО», передали в суд
01.08.2024, 18:25

Новости по теме:

16:21
Мест в школах под землей в Харькове осенью станет больше: как подать заявление
10:43
Присуждены ежегодные премии имени Масельского
19:41
Награждены победители областного конкурса им. А.С. Масельского на лучшее литературное произведение
09:24
Определены победители XIV областного литературного конкурса им. А. С. Масельского
09:38
Определены номинанты премий имени А.С. Масельского

Вы читали новость: «Метрошколу в Харькове планируют расширить до 21 ноября: срок указан в тендере»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 17:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тендер на обустройство классов на станции «Имени А. С. Масельского» стоимостью 21,3 миллиона гривен объявило КП «Харьковский метрополитен» — за месяц до начала учебного года.".