Live
  • Ср 22.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.81
  • EUR 43.26

Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»

Общество 19:33   22.05.2024
Оксана Якушко
Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»

Решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли сегодня, 22 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

В прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях метро: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова».

Запрос на очное обучение детей в безопасных условиях среди харьковчан растет, поэтому решили обустроить дополнительные помещения для занятий.

Читайте также: НМТ в Харькове будущие абитуриенты сдают под землей – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео)
Число пострадавших из-за авиаударов по Харькову возросло до 12 (фото, видео)
22.05.2024, 18:19
Медики смогли сохранить одну ногу водителя троллейбуса из Харькова – Терехов
Медики смогли сохранить одну ногу водителя троллейбуса из Харькова – Терехов
22.05.2024, 20:00
Главные новости 22.05: удар по Чугуеву, «прилеты» в Харькове, пострадавшие
Главные новости 22.05: удар по Чугуеву, «прилеты» в Харькове, пострадавшие
22.05.2024, 20:25
Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС
Китай начал поставлять РФ летальное оружие для войны против Украины – ВВС
22.05.2024, 19:05
Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова
Армия РФ ударила по Харькову: данные Терехова и Синегубова
22.05.2024, 14:11
Тепло и грозы. Какой будет погода 23 мая в Харькове и области
Тепло и грозы. Какой будет погода 23 мая в Харькове и области
22.05.2024, 21:06

Новости по теме:

19:00
Детская железная дорога повреждена из-за удара по Харькову (фото)
18:42
Под ударом УМПБ был частный сектор в Шевченковском районе Харькова (фото)
17:21
230 детей пришли сегодня в первую подземную школу Харькова
14:18
Терехов сообщил о состоянии раненых детей из-за удара по стадиону в Харькове
16:38
Терехов: Харькову нужны подземные детсады — угроза со стороны РФ не исчезнет

Вы читали новость: «Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли сегодня, 22 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.".