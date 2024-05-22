Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»
Решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли сегодня, 22 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
В прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях метро: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова».
Запрос на очное обучение детей в безопасных условиях среди харьковчан растет, поэтому решили обустроить дополнительные помещения для занятий.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, классы, метро, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли сегодня, 22 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.".