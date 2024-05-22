Новые классы для детей Харькова оборудуют на станции метро «Имени Масельского»

Решение о создании новых классов в помещениях станции метро «Имени А. С. Масельского» приняли сегодня, 22 мая, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

В прошлом году учебные классы обустроили на пяти станциях метро: «Победа», «Университет», «Метростроителей», «Тракторный завод» и «Академика Павлова».

Запрос на очное обучение детей в безопасных условиях среди харьковчан растет, поэтому решили обустроить дополнительные помещения для занятий.