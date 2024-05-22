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Нові класи для дітей Харкова обладнають на станції метро «Імені Масельського»

Суспільство 19:33   22.05.2024
Оксана Якушко
Нові класи для дітей Харкова обладнають на станції метро «Імені Масельського»

Рішення про створення нових класів у приміщеннях станції метро «Імені О. С. Масельського» ухвалили сьогодні, 22 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Торік навчальні класи облаштували на п’яти станціях метро: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова».

Запит на очне навчання дітей у безпечних умовах серед харків’ян зростає, тому ухвалили рішення облаштувати додаткові приміщення для занять.

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Автор: Оксана Якушко
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Нові класи для дітей Харкова обладнають на станції метро «Імені Масельського»
Нові класи для дітей Харкова обладнають на станції метро «Імені Масельського»
22.05.2024, 19:33

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про створення нових класів у приміщеннях станції метро «Імені О. С. Масельського» ухвалили сьогодні, 22 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.".