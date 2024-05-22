Нові класи для дітей Харкова обладнають на станції метро «Імені Масельського»

Рішення про створення нових класів у приміщеннях станції метро «Імені О. С. Масельського» ухвалили сьогодні, 22 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Торік навчальні класи облаштували на п’яти станціях метро: «Перемога», «Університет», «Метробудівників», «Тракторний завод» та «Академіка Павлова».

Запит на очне навчання дітей у безпечних умовах серед харків’ян зростає, тому ухвалили рішення облаштувати додаткові приміщення для занять.