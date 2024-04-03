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В Харькове планируют строительство еще трех подземных школ

Общество 09:51   03.04.2024
Оксана Горун
В Харькове планируют строительство еще трех подземных школ Подземная школа Фото: Харьковский горсовет

Еще три подземные школы планируют построить в Харькове к началу нового учебного года. Об этом журналистам сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Мэр подчеркнул, что строительство таких школ планируется во всех районах Харькова. В настоящее время городская власть рассматривает для строительства Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Кроме того, за счет субвенции из государственного бюджета одну подземную школу проектирует ХОВА.

«Хочу, чтобы к началу нового учебного года в Харькове появились еще три подземные школы. В любом случае мы работаем над этим», — сообщил Игорь Терехов.

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По его словам, первую подземную школу построили в Индустриальном районе. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 млн грн. На первое время в учреждении установили оборудование из школ, которые из-за войны временно не работают. В дальнейшем USAID на бесплатной основе предоставит новое оборудование (компьютеры, интерактивные доски и т. п.).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще три подземные школы планируют построить в Харькове к началу нового учебного года. Об этом журналистам сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета".