В Харькове планируют строительство еще трех подземных школ
Еще три подземные школы планируют построить в Харькове к началу нового учебного года. Об этом журналистам сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.
Мэр подчеркнул, что строительство таких школ планируется во всех районах Харькова. В настоящее время городская власть рассматривает для строительства Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Кроме того, за счет субвенции из государственного бюджета одну подземную школу проектирует ХОВА.
«Хочу, чтобы к началу нового учебного года в Харькове появились еще три подземные школы. В любом случае мы работаем над этим», — сообщил Игорь Терехов.
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По его словам, первую подземную школу построили в Индустриальном районе. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 млн грн. На первое время в учреждении установили оборудование из школ, которые из-за войны временно не работают. В дальнейшем USAID на бесплатной основе предоставит новое оборудование (компьютеры, интерактивные доски и т. п.).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подземная школа, строительство, терехов, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще три подземные школы планируют построить в Харькове к началу нового учебного года. Об этом журналистам сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета".