В Харькове планируют строительство еще трех подземных школ

Еще три подземные школы планируют построить в Харькове к началу нового учебного года. Об этом журналистам сообщил мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

Мэр подчеркнул, что строительство таких школ планируется во всех районах Харькова. В настоящее время городская власть рассматривает для строительства Новобаварский, Холодногорский и Шевченковский районы. Кроме того, за счет субвенции из государственного бюджета одну подземную школу проектирует ХОВА.

«Хочу, чтобы к началу нового учебного года в Харькове появились еще три подземные школы. В любом случае мы работаем над этим», — сообщил Игорь Терехов.

По его словам, первую подземную школу построили в Индустриальном районе. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 млн грн. На первое время в учреждении установили оборудование из школ, которые из-за войны временно не работают. В дальнейшем USAID на бесплатной основе предоставит новое оборудование (компьютеры, интерактивные доски и т. п.).