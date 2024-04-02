Первую подземную школу для 900 детей достроили в Харькове – Терехов
О завершении строительства первой подземной школы на своей странице в соцсети Х сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Помещение школы построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены.
Мэр сообщил, что набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. А уже в этом учебном году за парты сядут 600 детей. Сейчас в школе завершаются последние приготовления перед началом занятий.
«Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! И, анонсируя будущее, — да, мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию», — отметил Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, класс, мэр, подземная школа, строительство, уроки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 16:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О завершении строительства первой подземной школы на своей странице в соцсети Х сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".