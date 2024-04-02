Первую подземную школу для 900 детей достроили в Харькове – Терехов

О завершении строительства первой подземной школы на своей странице в соцсети Х сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Помещение школы построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены.

Мэр сообщил, что набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. А уже в этом учебном году за парты сядут 600 детей. Сейчас в школе завершаются последние приготовления перед началом занятий.

«Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! И, анонсируя будущее, — да, мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию», — отметил Игорь Терехов.