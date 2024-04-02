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Первую подземную школу для 900 детей достроили в Харькове – Терехов

Общество 16:34   02.04.2024
Оксана Якушко
Подземная школа Фото: Харьковский горсовет Подземная школа Фото: Харьковский горсовет
Подземная школа Фото: Харьковский горсовет Подземная школа Фото: Харьковский горсовет

О завершении строительства первой подземной школы на своей странице в соцсети Х сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Помещение школы построено по высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены.

Мэр сообщил, что набор учащихся на следующий учебный год почти завершен. А уже в этом учебном году за парты сядут 600 детей. Сейчас в школе завершаются последние приготовления перед началом занятий.

«Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! И, анонсируя будущее, — да, мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию», — отметил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О завершении строительства первой подземной школы на своей странице в соцсети Х сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".