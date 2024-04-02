«Настроение – боевое» — Терехов сообщил, выезжают ли люди из Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона в очередной раз прокомментировал слухи, которые распространяют российскими СМИ относительно «планов захватить город».

«Планы россиян не менялись с начала вторжения. Они в 2022 году пытались взять Харьков, Киев, захватить всю Украину, но это не удалось. Неважно, какие у них планы, важно, как мы будем давать отпор этим планам. Благодаря военным, бойцам теробороны, всем гражданам тогда нам удалось и удастся сегодня. Настроение боевое. Оно всегда боевое у харьковчан», – заявил мэр.

Терехов также сообщил, что люди из Харькова не убегают.

«Люди спокойно работают, люди ходят по магазинам. Никакой паники в городе нет», — добавил Терехов.

Он также сообщил, что на всякий случай в городе разработан план эвакуации, но нагнетать ситуацию вокруг этого не нужно.