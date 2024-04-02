«Настрій – бойовий» – Терехов повідомив, чи виїжджають люди із Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вчергове прокоментував чутки, які поширюють російські ЗМІ щодо «планів захопити місто».
«Плани росіян не змінювалися з початку вторгнення. Вони в 2022 році намагалися взяти Харків, Київ, захопити всю Україну, але їм це не вдалося. Неважливо, які у них плани, важливо як ми будемо давати відсіч цим планам. Завдяки військовим, бійцям тероборони, всім громадянам тоді нам вдалося і вдасться сьогодні. Настрій бойовий. Він завжди бойовий у харків’ян», – заявив мер.
Терехов також повідомив, що люди з Харкова не тікають.
«Люди спокійно працюють, люди ходять по магазинах. Ніякої паніки у місті немає», – додав Терехов.
Він також повідомив, що на всякий випадок у місті розроблений план евакуації, але нагнітати ситуацію навколо цього не потрібно.
Читайте також: Терехов відповів, чи є привід для евакуації з Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: виезжают, евакуація, рф, слухи, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Настрій – бойовий» – Терехов повідомив, чи виїжджають люди із Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вчергове прокоментував чутки, які поширюють російські ЗМІ щодо «планів захопити місто».".