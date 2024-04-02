«Настрій – бойовий» – Терехов повідомив, чи виїжджають люди із Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вчергове прокоментував чутки, які поширюють російські ЗМІ щодо «планів захопити місто».

«Плани росіян не змінювалися з початку вторгнення. Вони в 2022 році намагалися взяти Харків, Київ, захопити всю Україну, але їм це не вдалося. Неважливо, які у них плани, важливо як ми будемо давати відсіч цим планам. Завдяки військовим, бійцям тероборони, всім громадянам тоді нам вдалося і вдасться сьогодні. Настрій бойовий. Він завжди бойовий у харків’ян», – заявив мер.

Терехов також повідомив, що люди з Харкова не тікають.

«Люди спокійно працюють, люди ходять по магазинах. Ніякої паніки у місті немає», – додав Терехов.

Він також повідомив, що на всякий випадок у місті розроблений план евакуації, але нагнітати ситуацію навколо цього не потрібно.