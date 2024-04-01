Терехов відповів, чи є привід для евакуації з Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю LIGA.net розповів про ситуацію в місті, удари новими боєприпасами та настрої харків’ян.
“Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати та змусити нервувати містян”, – заявив Терехов, відповідаючи на запитання про те, чи є привід для евакуації з Харкова.
Водночас він зазначив, що плани ворога, звісно ж, невідомі. Але на цей час місто зазнає серйозних ударів. Наразі росіяни почали застосовувати нову зброю – УМПБ Д-30. Це снаряди, які запускає російська авіація. Такими вже кілька разів ударили по місту, пошкодивши будинки. Також частіше почали застосовувати “шахеди”, які ще торік на Харків не летіли. Болем для міста залишаються С-300, які долітають з Бєлгородської області за 40 секунд.
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“Вже зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, приватна теж розтрощена”, — сказав мер.
На його думку, важливо не те, що планують росіяни, а те, як харків’яни будуть давати їм відсіч. Зокрема, Терехов зазначив, що вкрай важливе питання – посилення ППО. Закриття неба над Харковом він назвав “найпершим завданням”.
“Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо“, – наголосив міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю LIGA.net розповів про ситуацію в місті, удари новими боєприпасами та настрої харків’ян".