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Терехов ответил, есть ли повод для эвакуации из Харькова

Общество 10:48   01.04.2024
Оксана Горун
Терехов ответил, есть ли повод для эвакуации из Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью  LIGA.net рассказал о ситуации в городе, ударах новыми боеприпасами и настроениях харьковчан.

«Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан», — заявил Терехов, отвечая на вопрос о том, есть ли повод для эвакуации из Харькова.

В то же время он отметил, что планы врага, конечно же, неизвестны. Но на данный момент город подвергается серьезным ударам. Сейчас россияне начали применять новое оружие — УМПБ Д-30. Это снаряды, которые запускает российская авиация. Такими уже несколько раз ударили по городу, повредив дома. Также чаще стали применять «шахеды», которые еще в прошлом году на Харьков не летели. Бичом остаются С-300, которые долетают по городу из Белгородской области за 40 секунд.

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«Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита», — сказал мэр.

По его мнению важно не то, что планируют россияне, а то, как харьковчане будут давать им отпор. В частности, Терехов отметил, что крайне важный вопрос — усиление ПВО. Закрытие неба над Харьковом он назвал «первейшей задачей».

«Что касается истощения Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения России не работают – люди сплочены. Харьков – это форпост Украины. И мы отлично это понимаем», — подчеркнул городской голова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью  LIGA.net рассказал о ситуации в городе, ударах новыми боеприпасами и настроениях харьковчан".