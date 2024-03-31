Live
  • Вс 31.03.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Россияне ударили по жилой застройке в центре Харькова – Терехов

Происшествия 22:47   31.03.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили по жилой застройке в центре Харькова – Терехов

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет возле жилой застройки в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры», – заявил Терехов.

Читайте также: Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 31.03: «прилет» по центру Харькова , угроза ударов
Главные новости Харькова 31.03: «прилет» по центру Харькова , угроза ударов
31.03.2024, 22:52
Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов
Жители Харькова слышали взрывы, есть «прилет» по городу — Терехов
31.03.2024, 22:28
Россияне ударили по жилой застройке в центре Харькова – Терехов
Россияне ударили по жилой застройке в центре Харькова – Терехов
31.03.2024, 22:47
Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области
Тепло, как летом. Какой будет погода в первый день апреля в Харькове и области
31.03.2024, 20:34
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
Новый график почасовых отключений света в Харькове и области с 1 по 7 апреля
29.03.2024, 16:18
Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник
Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник
31.03.2024, 18:39

Новости по теме:

09:37
8 построек и домов повредил российский КАБ в Харькове – Синегубов
08:27
Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов
18:08
Бомба, которой ударили по Харькову, пролетела 90 км из РФ – Синегубов
16:24
Россияне ударили КАБом по дому в Харькове, есть погибшие и раненые — Мельник
15:11
В Италии город пытается изо всех сил продать свои пустующие дома за один евро

Вы читали новость: «Россияне ударили по жилой застройке в центре Харькова – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 22:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".