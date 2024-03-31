Россияне ударили по жилой застройке в центре Харькова – Терехов
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Прилет возле жилой застройки в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры», – заявил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, жилая застройка, Игорь Терехов, мэр, рф, удар, центр Харькова;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 22:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".