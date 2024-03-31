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Росіяни вдарили по житловій забудові у центрі Харкова – Терехов

Події 22:47   31.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили по житловій забудові у центрі Харкова – Терехов

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

«Приліт біля житлової забудови у центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери», – заявив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 22:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".