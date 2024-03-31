Росіяни вдарили по житловій забудові у центрі Харкова – Терехов
Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Приліт біля житлової забудови у центральному районі міста. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери», – заявив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, дім, жилая застройка, мэр, рф, удар, центр Харькова;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 22:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".