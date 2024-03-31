Мешканці Харкова знову чують вибухи, є «прильот» по місту – Терехов

Раніше мешканців Харкова та області бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав не залишати укриття.

«Мешканці міста Харків та Харківської області не покидайте укриття – ризик ударів ворожими КАБ», – повідомив Мельник.

«Попередньо приліт у місто. Де саме – зараз зʼясовуємо. Прохання до всіх містян знаходитися у безпечних місцях», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.