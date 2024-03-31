П’ятеро постраждалих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині – Мельник

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив про наслідки ракетного удару по селу у Зміївському районі.

«Вдень ворог завдав ракетного удару по селу у Зміївському району нашої області. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих», – повідомив Сергій Мельник.