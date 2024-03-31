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П’ятеро постраждалих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині – Мельник

Події 18:39   31.03.2024
Оксана Якушко
П’ятеро постраждалих внаслідок удару росіян по селу на Харківщині – Мельник Фото: кадр із відео

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив про наслідки ракетного удару по селу у Зміївському районі.

«Вдень ворог завдав ракетного удару по селу у Зміївському району нашої області. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих», – повідомив Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 18:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив про наслідки ракетного удару по селу у Зміївському районі.".