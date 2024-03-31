Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях ракетного удара по селу в Змиевском районе.
«Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших», — рассказал Сергей Мельник.
Читайте также: Взрывы раздаются в Харькове, Терехов и Мельник предупредили об опасности
Популярно
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Змиевской район, ракетний удар, село, Сергей Мельник, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 18:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях ракетного удара по селу в Змиевском районе.".