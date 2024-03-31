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Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник

Происшествия 18:39   31.03.2024
Оксана Якушко
Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях ракетного удара по селу в Змиевском районе.

«Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших», — рассказал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 18:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях ракетного удара по селу в Змиевском районе.".