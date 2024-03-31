Пятеро пострадавших в результате удара РФ по селу на Харьковщине – Мельник

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о последствиях ракетного удара по селу в Змиевском районе.

«Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших», — рассказал Сергей Мельник.