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Взрывы раздаются в Харькове, Терехов и Мельник предупредили об опасности

Происшествия 16:23   31.03.2024
Оксана Якушко
Взрывы раздаются в Харькове, Терехов и Мельник предупредили об опасности

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытии.

«Жители города Харьков и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» – обратился Мельник.

«В Харькове громко! Находитесь в укрытиях!» – сообщил жителям мегаполиса мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытии.".