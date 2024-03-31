Взрывы раздаются в Харькове, Терехов и Мельник предупредили об опасности
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытии.
«Жители города Харьков и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» – обратился Мельник.
«В Харькове громко! Находитесь в укрытиях!» – сообщил жителям мегаполиса мэр Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 16:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытии.".