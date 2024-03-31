8 построек и домов повредил российский КАБ в Харькове – Синегубов
Подробности вчерашнего обстрела Харькова КАБом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«21:10 г. Харьков произошел вражеский обстрел Шевченковского района города, предположительно КАБ. В результате обстрела повреждены 8 сооружений и домов, 1 автомобиль. Пострадал 35-летний мужчина и 77-летняя женщина», – рассказал Синегубов.
Артиллерийским и минометным ударам россиян подверглись 15 населенных пунктов Харьковщины: Двуречная, Синьковка, Петропавловка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Кудеевка, Стрелечье, Плетеновка, Григоровка, Синьковка, Петропавловка.
▪️02:27 пгт Боровая. Попадание в землю. Частично разрушен частный жилой дом. Пострадавших нет.
▪️02:04 – 2:27 пгт Боровая Изюмского района. В результате серии обстрелов повреждено 9 автомобилей. Без пострадавших.
▪️01:20 пгт Боровая Изюмского района. В результате попадания в землю вблизи СТО повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания. Погиб 19-летний мужчина. Еще один 27-летний мужчина с ранениями госпитализирован.
▪️00:59 пгт Боровая Изюмского района, повреждено жилое 4-этажное здание. Попадание предварительно боеприпасом «Смерч» в квартиру. Без пострадавших.
▪️22:01 г. Волчанск в результате вражеского обстрела повреждены 3 частных дома, автомобиль, хозяйственная постройка. Без пострадавших.
▪️13:35 с. Купянск-Узловой. В результате артобстрела повреждено частное домовладение, забор. Пострадавших нет.
▪️12:30 и 16:00 состоялся вражеский артобстрел г. Волчанск. В результате повреждены частный дом и 2 частных автомобиля. Пострадавших нет.
▪️08:30 В результате обстрела из РСЗО с. Колесниковка Купянского района поврежден частный дом. Без пострадавших.
▪️30 марта 08:30 с. Чернещина в Изюмском районе. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Горел жилой дом. Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 09:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности вчерашнего обстрела Харькова КАБом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".