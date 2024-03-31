Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов
В многоквартирном доме и школе – выбиты стекла, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«По уточненной информации – двое раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову. Пострадал многоквартирный жилой дом – выбитые стекла и поврежденные конструктивные элементы. Повылетали окна и в школе рядом с местом «прилета» — рассказал Терехов.
30 марта в Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, Игорь Терехов, окна, поранені, прилет, удар, Харьков, школа;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 08:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоквартирном доме и школе – выбиты стекла, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".