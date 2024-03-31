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Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов

Происшествия 08:27   31.03.2024
Оксана Якушко
Двое раненых в Харькове в результате вчерашнего удара по городу – Терехов

В многоквартирном доме и школе – выбиты стекла, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«По уточненной информации – двое раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову. Пострадал многоквартирный жилой дом – выбитые стекла и поврежденные конструктивные элементы. Повылетали окна и в школе рядом с местом «прилета» — рассказал Терехов.

30 марта в Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В многоквартирном доме и школе – выбиты стекла, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".