Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов
У багатоквартирному будинку та школі – вибиті шибки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«За уточненою інформацією – двоє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок – вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту» – розповів Терехов.
30 березня у Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Шевченківському районі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, дім, окна, поранені, прилет, удар, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У багатоквартирному будинку та школі – вибиті шибки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".