Live
  • Нд 31.03.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов

Події 08:27   31.03.2024
Оксана Якушко
Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов

У багатоквартирному будинку та школі – вибиті шибки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«За уточненою інформацією – двоє поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову. Постраждав багатоквартирний житловий будинок – вибиті шибки та пошкоджені конструктивні елементи. Повилітали вікна й у школі, що поряд з місцем «прильоту» – розповів Терехов.

30 березня у Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Шевченківському районі.

Читайте також: Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов
Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов
31.03.2024, 08:27
Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ
31.03.2024, 08:01
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
30.03.2024, 21:26
Сьогодні 31 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 березня: яке свято та день в історії
31.03.2024, 06:00
Коктейль “Мрія педофіла” від бару в Харкові: омбудсмен відкрив провадження
Коктейль “Мрія педофіла” від бару в Харкові: омбудсмен відкрив провадження
30.03.2024, 22:23
У Харкові чути вибухи, атакують КАБами: дані Мельника та Синєгубова
У Харкові чути вибухи, атакують КАБами: дані Мельника та Синєгубова
30.03.2024, 21:14

Новини за темою:

18:32
У Харкові немає паніки через нові снаряди РФ – Терехов
21:22
У різних районах Харкова світла немає від 4 до 6 годин на добу – Терехов
17:03
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
14:16
Про пʼятьох постраждалих у Харкові відомо наразі – Терехов
13:48
Постраждалі є в Харкові через ракетний удар по місту – Терехов

Ви читали новину: «Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У багатоквартирному будинку та школі – вибиті шибки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".