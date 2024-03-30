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Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові

Події 21:26   30.03.2024
Оксана Горун
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові

У Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт”.

“Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. росія – держава терорист”, – написав Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: профільні служби оглядають місце влучання. На цей час – без постраждалих.

Тільки вибиті шибки в будинку поряд із місцем прильоту, повідомив Терехов.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що в Харкові –  ризик ударів ворожими КАБами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 21:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт”".