Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
У Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт”.
“Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. росія – держава терорист”, – написав Терехов у телеграмі.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: профільні служби оглядають місце влучання. На цей час – без постраждалих.
Тільки вибиті шибки в будинку поряд із місцем прильоту, повідомив Терехов.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що в Харкові – ризик ударів ворожими КАБами.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прилет, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 21:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт”".