Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові

У Харкові близько 21:10 пролунали два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт”.

“Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. росія – держава терорист”, – написав Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: профільні служби оглядають місце влучання. На цей час – без постраждалих.

Тільки вибиті шибки в будинку поряд із місцем прильоту, повідомив Терехов.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що в Харкові – ризик ударів ворожими КАБами.