У Харкові чути вибухи, атакують КАБами: дані Мельника та Синєгубова

У Харкові близько 21:10 чули щонайменше два вибухи. Перед цим начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуск росіянами керованих авіабомб.

“Мешканці міста Харків та Харківської області не покидайте укриття – ризик ударів ворожими КАБ!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник буквально за секунди до першого вибуху.

Слідом ворожу атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.