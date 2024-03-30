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У Харкові чути вибухи, атакують КАБами: дані Мельника та Синєгубова

Події 21:14   30.03.2024
Оксана Горун
У Харкові чути вибухи, атакують КАБами: дані Мельника та Синєгубова

У Харкові близько 21:10 чули щонайменше два вибухи. Перед цим начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуск росіянами керованих авіабомб.

“Мешканці міста Харків та Харківської області не покидайте укриття – ризик ударів ворожими КАБ!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник буквально за секунди до першого вибуху.

Слідом ворожу атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 21:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:10 чули щонайменше два вибухи. Перед цим начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуск росіянами керованих авіабомб".