У Харкові чути вибухи, атакують КАБами: дані Мельника та Синєгубова
У Харкові близько 21:10 чули щонайменше два вибухи. Перед цим начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуск росіянами керованих авіабомб.
“Мешканці міста Харків та Харківської області не покидайте укриття – ризик ударів ворожими КАБ!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник буквально за секунди до першого вибуху.
Слідом ворожу атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 21:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:10 чули щонайменше два вибухи. Перед цим начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуск росіянами керованих авіабомб".