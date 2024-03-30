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Будуть прикордонні бої – Мусієнко про ймовірний сценарій “наступу на Харків”

Події 17:11   30.03.2024
Оксана Горун
Будуть прикордонні бої – Мусієнко про ймовірний сценарій “наступу на Харків”

Своїми погрозами наступати на Харків росіяни можуть навмисно заважати Україні провести ротації та сконцентрувати війська там, де окупанти намагаються досягти успіху. Чи є реальною небезпека для обласного центру, в етері нацмарафону прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Ви помітили, що як тільки щось не вдається, Росія включає пропаганду про те, що “підемо на Харків”. Вони включаються з обстрілами Сумщини. Зміщують фокус уваги завжди. Критично важливо для Росії зараз зірвати ротації, які можуть відбуватись, і щоб всі наші сили були дислоковані на південному сході.  Чому так? Тому що українські сили теж концентрують свої сили на позиціях, де треба оборонятися. А ворог намагається там прориватися”, – пояснив Мусієнко.

За даними аналітика, традиційна тактика російської армії – намагатися “розвинути успіх”. Тобто рухатися на тому напрямку, де вже було просування. На цей час єдиним успіхом для окупантів була Авдіївка, тому пріоритетом з великою ймовірністю є просування на Донбасі – на Часів Яр і далі Костянтинівку.

“Теоретично це можливо (що росіяни підуть у Харків – Ред.). Не можна цього відкидати, що там можуть бути сконцентровані сили та засоби ворога. І цей сценарій передбачається. В інтерв’ю головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський говорив про те, що ворог може піти, для нього це буде фатальна помилка“, – нагадав Мусієнко.

Наразі росіяни рвуться вперед, не беручи паузу на перегрупування та доукомплектації сил, розраховуючи зробити це “не ходу”. Згідно з їхньою власною доктриною, окупанти мають зараз намагатися рухатися до адмінкордонів Донецької та Луганської областей. Щоб спробувати наступати на Харків, їм доведеться зменшити тиск на тій ділянці фронту, де потрібно розвивати успіх.

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“На Харків піти – це ж не так просто. Для того, щоб їм не перерізали  цей підхід, їм треба просуватися й углиб Сумщини. Це доволі складна задача насправді. І щоб її реалізувати, потрібна велика кількість сил і засобів. Але чи можливий цей сценарій? Теоретично ми його відкидати не можемо. Хоча мені видається, що вони будуть діяти на сході. Але з північного сходу з’являться війська. Сумщина і Харківщина. Тобто що це буде? Це будуть прикордонні бої. Вони будуть атакувати прикордоння, вони будуть бити артилерією, вони будуть бити ракетами, вони будуть застосовувати КАБи. Для чого? Для того, щоб у всіх склалося враження, що це майбутнє одне з пріоритетних полів бою. І таким чином, щоб посіяти паніку, страх, деморалізацію”, – пояснює аналітик.

На його думку, сценарій, за яким зараз діють окупанти (рватися вперед без перепочинку) – не найгірший для України. Набагато гірше було б, якби ворог зробив паузу та акумулював сили на осінь. Однак росіяни поспішають у надії на те, що Україна не матиме підтримки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 17:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Своїми погрозами наступати на Харків росіяни можуть навмисно заважати Україні провести ротації та сконцентрувати війська там, де окупанти намагаються досягти успіху. Чи є реальною небезпека для обласного центру, в етері нацмарафону прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко".